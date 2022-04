Katar-WM: Klaveness will "starke Allianz" mit DFB schmieden

Lise Klaveness will nach ihrer viel diskutierten Rede beim FIFA-Kongress mit dem DFB Veränderungen in Katar herbeiführen.

Die norwegische Verbandspräsidentin Lise Klaveness will nach ihrer viel diskutierten Rede beim FIFA-Kongress in einer „starken Allianz“ mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) Veränderungen in Katar herbeiführen.