Bundesliga-Barometer: So denken Fans über das Finanzgebaren im Fußball

Die Fans sind in den Stadien zurück und im Fußball kehrt immer mehr Normalität ein. Dennoch sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie spürbar. Zum Finanzgebaren der Klubs haben die Fans eine eindeutige Meinung.

In der Bundesliga geht es Richtung Saisonfinale und die Fans sind wieder in die Stadien zurückgekehrt.

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie kehrt nun also wieder langsam ein Stück Normalität in den Fußball zurück. Dennoch sind die Auswirkungen der weltweiten Pandemie immer noch spürbar - und trotzdem scheint im Fußball Geld schon wieder keine Rolle zu spielen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Bei den Fans kommt dieses Gebaren nicht wirklich gut an. Laut einer repräsentativen Online-Umfrage für das Bundesliga-Barometer, an der 5.297 Personen teilnahmen, haben sich 96,9 Prozent der Befragten für eine konsequentere Einhaltung des Financial Fair Plays ausgesprochen.