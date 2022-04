ARD: 1,7 Millionen sehen souveränen Sieg der DFB-Frauen

Großes Interesse an Jule Brand und Co. © FIRO/FIRO/SID

Großes Interesse an den DFB-Frauen: Parallel zur Männer-Bundesliga haben am Samstag 1,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den souveränen Auftritt der deutschen Fußballerinnen in der WM-Qualifikation in der ARD verfolgt. Die Live-Übertragung des 3:0 (1:0) gegen Portugal ab 16.10 Uhr aus Bielefeld bescherte dem öffentlich-rechtlichen Sender einen Marktanteil von 11,6 Prozent.

Am Dienstag (16.00 Uhr/ZDF) kann die DFB-Auswahl im nächsten Qualifikationsspiel in Serbien das Ticket für die Endrunde 2023 in Australien und Neuseeland vorzeitig lösen. In drei Monaten steht für den Rekordeuropameister die EM in England an (6. bis 31. Juli).