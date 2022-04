Formel 1: Fernando Alonso verletzt sich in Australien - Alpine-Pilot startet in den GP

Um ein Haar wäre Fernando Alonso die Überraschung des Qualifyings in Melbourne geworden - doch der Alpine-Pilot crasht auf seiner schnellen Runde. Alonso verletzt sich dabei leicht.

Der Alpine-Pilot wird das Rennen ( ab 7 Uhr im LIVETICKER ) aufgrund einer Verletzung am Daumen daher mit einem Tapeverband bestreiten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Alonso hatte bei seinem Crash am Samstag die Hände nicht vom Lenkrad genommen, weshalb er einen starken Stoß abbekommen hat. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Darum ließ Alonso das Lenkrad nicht los

Die Unfallursache ist laut Alpine ein minimaler Schaden an einem Ölring, durch den Öl aus dem Hydrauliksystem austreten konnte. Dadurch setzte der Bolide in der Kurve aus und verursachte so den Abflug.