FC Bayern München: Julian Nagelsmann mit Extra-Lob für Marcel Sabitzer

Nach Bayerns glücklichen 1:0-Heimerfolg gegen den FC Augsburg machte Cheftrainer Julian Nagelsmann nicht etwa den Siegtorschützen Robert Lewandowski zum Matchwinner, sondern den in der 57. Minute eingewechselten Sabitzer. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Es ist nicht das erste Mal, dass Nagelsmann in den letzten Wochen nette Worte für seinen Schützling, der lange Zeit ein Sorgenkind war, überhatte. Schon nach dem Sieg in Freiburg hatte sich der Bayern-Trainer sehr über das Premieren-Tor des Österreichers gefreut .

Galligkeit hat Sabitzer schon immer „extrem ausgezeichnet“

„Wir hatten in der ersten Halbzeit viele Momente, die der Sabi in der zweiten Hälfte gelöst hat in unserem Sinne, dass er da einfach auch mal durch einen Gegenspieler durchmarschiert, ist“, ergänzte Nagelsmann sein Lob auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.