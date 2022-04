2. Bundesliga: Darmstadt verpasst Sprung an die Spitze

Das Spiel nimmt sofort Fahrt auf

Nürnberg wurde aktiver und hatte bei einem Kopfball an die Latte von Christopher Schindler (25.) Pech. Dovedan war kurz vor dem Seitenwechsel dann per Kopf erfolgreich, 98-Torhüter Marcel Schuhen sah nicht gut aus.

Stürmer Köpke pariert im Stile seines Vater

Klauß von Stimmung begeistert

Von der tollen Atmosphäre zeigte sich Nürnbergs Trainer Robert Klauß am SPORT1 -Mikrofon begeistert: „Ich glaube das heute sind so Momente, für die man Fußball spielt, dass man die erleben darf.“

„Da haben wir schon gewackelt. Aber wir haben gezeigt, dass wir in der Saison gelernt haben, was in solchen Phasen nach einem Tor zu beachten ist. Wir haben die Brust raus gestreckt und uns wieder rein gearbeitet. Diese Reaktion in der zweiten Halbzeit war beeindruckend.“