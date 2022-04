Shorttrack-WM: Seidel verpasst Finale knapp

Die Vize-Europameisterin über diese Distanz kam in ihrem Halbfinale auf den dritten Platz, zu Platz zwei und damit zur Teilnahme an der Medaillenentscheidung fehlten der Dresdnerin 108 Tausendstelsekunden, zu Platz eins keine zwei Zehntel.

Damit kämpft die 24-Jährige am Sonntag im B-Finale bestenfalls um Platz neun. Am Samstag schied Seidel zudem im Viertelfinale über 500 als vierte von fünf Starterinnen in ihrem Lauf aus, am Sonntag startet Seidel noch im Viertelfinale über 1000 m.