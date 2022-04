Handball-Drama in Dänemark! Entscheidung im Abstiegskampf fällt wenige Sekunden vor Schluss

In der dänischen Handball-Liga war es am letzten Spieltag hoch spannend. Die Entscheidung über den zweiten Absteiger fällt erst Sekunden vor Schluss.

Drama pur in Dänemark!

Vor dem letzten Spieltag in der Handball-Liga mussten noch vier Teams um den Klassenverbleib bangen. Zu ihnen zählten mit dem Rekordmeister KIF Kolding und TTH Holstebro, die seit ihrer Gründung 2000 durchgängig in der ersten Liga spielen, auch zwei namhafte Teams.

So gab es vor den entscheidenden Spielen gleich acht verschiedene Szenarios, wer am Ende den schweren Gang in die zweite Liga antreten muss. Das Finale war dabei dann aber noch spannender als erwartet.