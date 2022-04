Steffen Baumgart muss nach Kilian-Siegtor für Köln Wettschulden einlösen

Neuer Köln-Boss Keller: "Das war mal so ein ganz wesentlicher Grund"

Es lief die 82. Minute im RheinEnergieStadion in Köln.

Nach einer Ecke samt sensationeller Parade des Mainzer Schlussmanns Robin Zentner bei einem Kopfball von Salih Özcan drückte Kilian den Ball über die Linie und verwandelte das Kölner Stadion endgültig in ein Tollhaus.

Der junge Innenverteidiger setzte mit dem 3:2 den Schlusspunkt in einem dramatischen Spiel und schoss die Kölner damit ganz nah ran an die Europapokal-Plätze. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Tor-Wette mit Trainer Baumgart

Ein enorm wichtiger Sieg für die Geißböcke, die mit Mainz damit auch einen direkten Konkurrenten in Schach hielten.

Der Siegtorschütze zeigte sich im Anschluss am Sky-Mikrofon von seinen Gefühlen überwältigt: „Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Ich habe mich so gefreut, das musste ich alles rauslassen.“