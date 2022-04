Bundesliga: Fan-Wirbel bei Hertha nach Derby! Spieler müssen Trikots nach Pleite gegen Union ablegen

Nach der Niederlage im Stadtderby gegen Union kommt es zu einer Diskussion zwischen Hertha-Spielern und ihren Fans. Die Anhänger richten eine Forderung an die Profis.

Mittelstädt ehrlich: „Möchte Konflikt vermeiden“

Hertha-Keeper Marcel Lotka, mit Abstand bester Herthaner, erklärte nach dem Spiel bei Sky : „Maxi (Mittelstädt) war vorne und hat gesagt, wir sollen unsere Trikots ausziehen, was ich auch gemacht habe“, erklärte er. Er habe wie einige Mitspieler das Trikot aus Respekt ausgezogen.

Was im Detail mit den Anhängern besprochen wurde, darauf wollte der Hertha-Verteidiger nicht eingehen. „Gegen Union erwartet man vor ausverkauftem Haus eine andere Leistung, als die die wir abgeliefert haben“, erklärte Mittelstädt und ergänzte: „Ob das jetzt was mit Demütigung zu tun hat, oder nicht – ich möchte einfach einen Konflikt vermeiden.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Bobic: „Ich hätte es nicht gemacht“

Sky -Experte Lothar Matthäus erklärte: „Die Fans haben den Spielern gesagt: ‚Trikots ausziehen, Ihr habt es nicht verdient nach der heutigen Leistung.‘ So würde ich das interpretieren.“ Er selbst hätte der Anweisung Folge geleistet. „Man hat ja auch schon Fans auf dem Platz gesehen, da bekommt man es schon ein bisschen mit der Angst zu tun“, sagte der 61-Jährige.

Matthäus betonte aber auch: „Es ist eine traurige Geschichte. Es ist eine große Demütigung. Und es hilft der Mannschaft und den Spielern nicht weiter. Da muss Hertha mit den Fans kommunizieren. Schade, dass so etwas passiert.“

Hertha-Trainer Felix Magath versteht, dass die Fans enttäuscht sind. „Ein Derby in dieser Höhe zu verlieren und in der zweiten Halbzeit chancenlos zu sein, enttäuscht alle“, erklärte der 68-Jährige. Die Aktion werde der Situation allerdings nicht gerecht. „Es ist nicht so, dass die Spieler nicht wollen, aber sie haben gegen eine bessere Mannschaft verloren.“