La Liga: Emery tauscht elf Spieler: Villarreal verpasst Sieg vor Viertelfinal-Rückspiel gegen Bayern München

Nagelsmann wird deutlich: "Haben Glück, dass sie uns am Leben gelassen haben"

Der FC Villarreal bekommt es in der Generalprobe für das Rückspiel gegen den FC Bayern München mit Athletic Bilbao zu tun. Dabei überrascht Unai Emery mit der Aufstellung.

Der FC Villarreal hat eine erfolgreiche Generalprobe für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Bayern München mit einer B-Elf verpasst. (NEWS: Alles zur La Liga)

Raul Garcia (43.) brachte die Gäste in Führung. Alfonso Pedraza (60.) glich für den Europa-League-Sieger, der am Dienstag in München (ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) gastiert, aus.