Bundesliga: Hertha BSC – 1. FC Union Berlin, 1:4 (0:1)

Union erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen die Hertha. Der 1. FC Union Berlin ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Hertha BSC einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte Union nach 90 Minuten beim 2:0 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

Sheraldo Becker bediente Genki Haraguchi, der in der 30. Spielminute zum 1:0 einschoss. Bis der Unparteiische den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Timo Baumgartl beförderte das Leder zum 1:1 der Hertha in die Maschen (48.). Kurz darauf bereitete Niko Gießelmann das 2:1 des 1. FC Union Berlin durch Grischa Prömel vor (52.). Becker versenkte die Kugel zum 3:1 (73.). Union schraubte das Ergebnis in der 84. Minute mit dem 4:1 in die Höhe. Schließlich strich der 1. FC Union Berlin die Optimalausbeute gegen Hertha BSC ein.