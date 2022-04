Formel 1 - Rennen in Australien LIVE: Startzeit & Übertragung im TV, Stream, Ticker

VW in die Formel 1? Jetzt wird's heiß!

Das Duell zwischen Charles Leclerc und Max Verstappen geht in die nächste Runde. Der Ferrari-Pilot geht dabei von der Pole ins Rennen. Mercedes und Lewis Hamilton hoffen erneut auf Schadensbegrenzung.

Wer gewinnt das dritte Saisonrennen der Formel 1 in Melbourne?

Formel 1 in Australien - Wann ist das Rennen?

Der Formel-1-Zirkus kehrt das erste Mal nach 2019 wieder zurück nach Down Under, da wegen der Corona-Pandemie die vergangenen Rennen abgesagt wurden.

Lokalmatador Daniel Ricciardo kann etwas überraschend um ein Top-8-Ergebnis kämpfen, nachdem sich McLaren in Australien deutlich verbessert zeigt.

Formel 1: Wo wird das Rennen in Melbourne LIVE im TV übertragen?

Formel 1: Der Zeitplan vom Großen Preis von Australien

Formel 1: Die Infos zur Rennstrecke in Australien

Formel 1 live: Hamilton und Mercedes unter Druck

Lewis Hamilton und Mercedes haben nach jahrelanger Dominanz plötzlich nur noch eine Nebenrolle - und dürften diese auch in Albert Park von Melbourne spielen.

Die Leistung auf der Strecke entspricht nicht den Erwartungen von Mercedes. Vor allem das so genannte Bouncing, das Gehüpfe des W13 auf den Geraden, kostet Zeit. Eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)

Packender Zweikampf zwischen Leclerc und Verstappen

Verkompliziert wird die Suche nach dem richtigen Setup von Veränderungen am Layout der Strecke.

An der Spitze sind dadurch die Voraussetzungen für einen ähnlich packenden Zweikampf um den Sieg wie zuletzt in Saudi-Arabien gegeben. Weltmeister Verstappen hatte vor zwei Wochen in einem mitreißenden Windschatten-Duell Herausforderer Leclerc niedergerungen.