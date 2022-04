Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth – Borussia Mönchengladbach, 0:2 (0:2)

Die Borussia kam am Samstag zu einem 2:0-Erfolg gegen die SpVgg. Gladbach hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Im Hinspiel hatte Borussia Mönchengladbach Fürth mit einem beeindruckenden 4:0 vom Feld gefegt.

Kurz darauf bereitete Alassane Plea das 1:0 der Borussia durch Marcus Thuram vor (17.). In der 23. Minute brachte Plea das Netz für die Gäste zum Zappeln. Letztendlich hatte Gladbach Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.