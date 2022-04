Bundesliga: Emre Can von Borussia Dortmund wehrt sich gegen Gerüchte

Emre Can steht bei Borussia Dortmund immer öfter in der Kritik. Spekulationen über einen Abgang aus Dortmund nehmen zu. Nun wehrt sich der 28-Jährige gegen diese Gerüchte.

„Sie sagen, ich hätte in dieser Saison mehrere Fehler begangen, doch das ist nicht die Wahrheit. Ich habe nur einen Fehler in dieser Saison gemacht und das war letzte Woche. Für mich sind das ‚Fake News‘“, ergänzte Can.

Das gilt für das 0:4-Debakel bei Ajax Amsterdam in der Champions League ebenso wie für das vorzeitige Aus in der Königsklasse bei Sporting Lissabon, wo Can die Rote Karte sah. Zuletzt hatte Can bei Dortmunds 1:4 gegen Leipzig gepatzt..