Unfalltod: NFL trauert um Quarterback Haskins

Die National Football League (NFL) trauert um den jungen Quarterback Dwayne Haskins. Die Pittsburgh Steelers bestätigten den Tod des 24-Jährigen am Samstag via Twitter. Laut eines ESPN-Berichts war Haskins im Süden Floridas von einem Auto angefahren worden und am Morgen seinen schweren Verletzungen erlegen. Er hatte in Florida mit anderen Quarterbacks und Wide Receivern trainiert.