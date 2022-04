NFL: Steelers-Quarterback Dwayne Haskins bei Unfall gestorben

Die NFL ist in tiefer Trauer nach einem tragischen Todesfall. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Am frühen Samstagmorgen ist Dwayne Haskins, Quarterback der Pittsburgh Steelers, verstorben. Laut NFL-Insider Adam Shefter soll er im Süden Floridas von einem Auto angefahren worden und seinen Verletzungen erlegen sein.

„Ich bin am Boden zerstört und mir fehlen die Worte für das plötzliche Ableben von Dwayne Haskins. Er wurde schnell Teil unserer Steelers-Familie und war einer unsere härtesten Arbeiter, sowohl auf dem Platz als auch daneben“, erklärte Head Coach Mike Tomlin in einem Statement der Steelers.

Auch sein ehemaliges Team, die Washington Commanders, sind zutiefst traurig. „Zu sagen, dass wir ein gebrochenes Herz haben, ist eine Untertreibung“, äußerten sich die Eigentümer Dan und Tanya Snider und schoben an, „er war ein junger Man mit enormen Menge an Potenzial, der eine tolle Persönlichkeit besaß.“

Haskins wurde 2019 an der 15. Position im Draft von den damaligen Washington Redskins gepickt. In der US-Hauptstadt konnte er aber nicht überzeugen und wurde Ende 2020 nach zahlreichen Fehlverhalten abseits des Feldes entlassen. Daraufhin unterschrieb er in Pittsburgh und wollte nach dem Rücktritt von Ben Roethlisberger eigentlich seinen Posten als Starter einnehmen. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)