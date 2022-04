Bundesliga: VfL Wolfsburg – DSC Arminia Bielefeld, 4:0 (2:0)

Der VfL kam gegen Bielefeld zu einem klaren 4:0-Erfolg. Auf dem Papier ging Wolfsburg als Favorit ins Spiel gegen DSC Arminia Bielefeld – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel waren beide Teams mit einem 2:2-Remis auseinandergegangen.

Lukas Nmecha brachte die Arminia per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der zehnten und 37. Minute vollstreckte. Mit der Führung für den VfL Wolfsburg ging es in die Kabine. Mit dem 3:0 von Maximilian Arnold für die Gastgeber war das Spiel eigentlich schon entschieden (47.). Nach der Vorarbeit von Ridle Baku stellte Max Kruse das Ergebnis auf 4:0 (52.). Letztlich feierte der VfL gegen Bielefeld nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.