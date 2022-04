Rugby: Deutschland verpasst Aufstieg in die Championship

Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft hat den Aufstieg in die Championship knapp verpasst.

Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft hat den Aufstieg in die Championship knapp verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Mark Kuhlmann wurde am Samstag noch von Polen vom zweiten Platz verdrängt und spielt damit auch die dritte Saison in Serie im Trophy-Wettbewerb. Deutschland belegte mit 17 Punkten nur Rang drei hinter den Polen und Belgien.