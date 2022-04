Bundesliga: FC Bayern München müht sich gegen den FC Augsburg zu glücklichem Sieg

Bayern ohne Torschuss im ersten Durchgang

Die Bayern starteten gewohnt mit viel Ballbesitz in die Begegnung und hätten nach knapp fünf Minuten schon in Führung gehen können.

Nach einem Fehlpass von Meier schickte Sané Lewandowski steil in den Lauf, der beim Umkurven von Gikiewicz aber zu weit nach außen gedrängt wurde (5.).

Danach kämpften sich die Gäste aus Augsburg gut ins Spiel und hätte sogar in Führung gehen können.

In der Folge fiel den Bayern weiter nicht viel ein. Augsburg erkämpfte sich häufig den Ball im Mittelfeld und spielte danach ansehnlich nach vorne.

Der FCA verpasste aber in vielen aussichtsreichen Situationen noch klarer zu agieren und so ging es mit 0:0 in die Kabine.