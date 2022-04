Anzeige

AEW vs. WWE: Tony Khan erhebt brisanten und mysteriösen Vorwurf WWE-Rivale erhebt brisanten Vorwurf

Tony Khan ist der Präsident und Kreativchef von AEW © All Elite Wrestling

Martin Hoffmann

Nimmt eine Cyber-Armee falscher Fans Einfluss auf den Konkurrenzkampf zwischen WWE und AEW? Tony Khan behauptet, Belege zu haben.

Wird WWE-Rivale All Elite Wrestling via Social Media mit Fans bekämpft, die keine sind? Eine mysteriöse Anschuldigung von AEW-Boss Tony Khan versetzt die Wrestling-Szene in Aufregung.

„Eine unabhängige Studie hat bestätigt, dass ein großer Teil der eisernen Anti-AEW-Community im Netz keine echten Menschen sind“, twitterte der Sohn von Milliardär Shahid Khan am Freitagabend: „Es ist ein Stab, der tausende Accounts betreibt - und eine Armee von Bots betreibt, um deren Reichweite zu verstärken. Schaut es euch genauer an, das sind keine echten Menschen.“ (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Für zusätzliches Aufhorchen sorgte dabei die vielsagend anmutende Ergänzung: „Wer würde für so eine ‚wahnsinnig‘ teure Sache Geld bezahlen?“ In einem weiteren Tweet forderte er seine Follower auf, selbst Recherche zu betreiben: „Ihr Internet-Detektive wachst in solchen Situationen ja über euch hinaus.“

Die allgemeine Wahrnehmung, auf die es Khan - auch wenn er es nicht offen ausspricht - bewusst angelegt haben dürfte: Der Vorwurf scheint sich gegen den großen Konkurrenten zu richten, den selbst milliardenschweren Marktführer WWE und dessen Boss Vince McMahon.

Nehmen falsche Fans Einfluss? Tony Khan ist es ernst

Der Vorwurf von Khan - selbst bei Twitter sehr aktiv in Sachen Produktbewerbung - ist mit vielen ironischen Antworten quittiert worden (unter anderem auch WWE-Star Becky Lynch). Von einem Teil der Fans wird Khans Anwurf erwartunsgemäß auch als abwegige Eigenpropaganda abgetan - von wegen: Jaja, der denkt also, AEW-Kritiker gibt‘s nicht wirklich.

Wie das Branchen-Leitmedium Wrestling Observer berichtet, ist es Khan aber absolut ernst: Der 39-Jährige - als Besitzer der Sportdaten-Analysefirma TruMedia selbst kein Laie im Bereich Big Data - hätte den Verdacht gehegt, dass es eine Bot-Armee gegen seine Liga gebe.

Er hätte deshalb eine darauf spezialisierte Firma mit einer Auswertung beauftragt, die seinen Verdacht bestätigt hätte. Auch die Rechtsabteilung von AEW sei aktiv geworden.

Social Bots nahmen auch in der Politik schon Einfluss

Das Bewusstsein für das ethisch fragwürdige, aber rechtlich nur zum Teil greifbare Phänomen Social Bots ist vor allem durch ihre Rolle in den US-Präsidentschaftswahlkämpfen 2016 und 2020 gewachsen - unter anderem wurde beim ersten TV-Duell zwischen Donald Trump und Hillary Clinton der Hashtag #TrumpWon zu einem Drittel von automatisierten Accounts befördert.

Als Indiz dafür, dass eine ähnliche Kampagne zu Ungunsten von AEW laufen, nannte Khan unter anderem eine verdächtige Ansammlung von Accounts mit hoher Frequenz eines verdächtigen Posting-Musters (“Wessen Aktivität besteht wirklich aus 80 Prozent Retweets?“).

Die Idee, dass Bots auch ein strategisches Mittel im Wrestling-Geschäft sein könnten, wirkt für erfahrene Szenebeobachter keinesfalls absurd: Social Media macht einen erheblichen Teil des heutigen Konsumverhaltens von Fans aus, die dort stattfindende Meinungskämpfe in ihrem Sinne zu beeinflussen, ist ein naheliegendes Interesse der beteiligten Unternehmen.

Hinzu kommt: Die Showkampf-Branche blickt auf eine lange Geschichte äußerst schmutzig geführter Promoter-Rivalitäten zurück. WWE-Boss McMahon - der Trump nicht nur politisch verbunden ist - war immer für den Einsatz harter Bandagen bekannt, wie viele seiner früheren Rivalen auch.

Khans Wortmeldung sorgt trotzdem für Rätselraten, vor allem, wie er WWE nicht beim Namen nennt - dabei aber die Deutung, dass er auf sie abzielt, unwidersprochen im Raum stehen lässt. Offensichtlich ist Khan an Öffentlichkeit und Bewusstsein für das Thema interessiert. Was genau hinter seiner Kommunikationsstrategie steckt, wird aber womöglich erst in nächster Zeit klarer.

