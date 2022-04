FC Bayern München: Fit für Villarreal? Nagelsmann verrät Goretzka-Plan

Nagelsmann wird deutlich: "Haben Glück, dass sie uns am Leben gelassen haben"

Der Mittelfeldspieler soll im Rückspiel des Champions League Viertelfinals gegen den FC Villarreal am Dienstag wieder in der ersten Elf stehen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

„Heute werden wir ihn auch nicht komplett durchjagen, sondern vielleicht eine Halbzeit oder 60 Minuten und dann am Dienstag von Beginn an Spielen lassen“, erklärte Nagelsmann bei Sky. Goretzka wurde gegen die Fuggerstädter in der 57. Minute ausgewechselt und durch Marcel Sabitzer ersetzt.