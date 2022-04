Formel E: Wehrlein Achter in Rom

Der frühere Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein hat seinem Premierensieg in der Elektro-Rennserie Formel E kein weiteres Spitzenergebnis folgen lassen. Beim vierten Saisonlauf in Rom landete der 27-Jährige im Porsche am Samstag auf Rang acht und war damit bester Deutscher. Das dritte Rennen des Jahres in Mexiko hatte Wehrlein gewonnen, es war im vierten Jahr sein erster Formel-E-Sieg.

Am Sonntag steigt das fünfte Saisonrennen ebenfalls in Italiens Hauptstadt, anschließend fährt die Formel E am 30. April in Monaco. Am 14. und 15. Mai kommt die Elektroserie für zwei Rennen nach Berlin.