3. Liga: 1. FC Magdeburg – FC Viktoria Köln, 4:2 (3:1)

Durch ein 4:2 holte sich Magdeburg in der Partie gegen Viktoria drei Punkte. Der 1. FC Magdeburg erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel der beiden Kontrahenten hatte Vikt. Köln ein Tor mehr erzielt und mit dem 1:0 so das bessere Ende für sich.

Magdeburg erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Jan-Luca Schuler traf in der fünften Minute zur frühen Führung, nach einer Vorlage von Leon Bell Bell. Bereits in der 13. Minute erhöhte Jason Ceka den Vorsprung des Spitzenreiters. Nach Vorlage von Baris-Fahri Atik ließ Connor Krempicki den dritten Treffer der Heimmannschaft folgen (35.). Kurz vor der Pause traf Patrick Sontheimer nach Vorarbeit von Jeremias Lorch für den FC Viktoria Köln (41.). Mit der Führung für den 1. FC Magdeburg ging es in die Halbzeitpause. Atik vollendete zum fünften Tagestreffer in der 71. Spielminute. Kurz vor Ultimo war noch Lorch zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Viktoria verantwortlich (89.). Schlussendlich verbuchte Magdeburg gegen die Gäste einen überzeugenden Heimerfolg.