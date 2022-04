3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – Eintracht Braunschweig, 0:1 (0:1)

Kurz darauf bereitete Sebastian Müller das 1:0 von Braunschweig durch Jannis Nikolaou vor (18.). Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte Eintracht Braunschweig der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.