Bundesliga heute: Hertha BSC - Union Berlin LIVE im TV, Stream & Ticker

Hertha BSC trifft am 29. Spieltag der Bundesliga auf Union Berlin. Die Mannschaft von Felix Magath muss punkten, um den Anschluss ans rettende Ufer nicht zu verlieren.

Am 29. Spieltag der Bundesliga steht ein echtes Derby an! Hertha BSC empfängt Union Berlin im heimischen Olympiastadion zum elften Duell zwischen den beiden Hauptstadtklubs.

Nach der 0:2-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach am 26. Spieltag übernahm Felix Magath das Amt als Cheftrainer und beerbte damit Tayfun Korkut.

Wichtiges Spiel für Hertha im Abstiegskampf

Ein Sieg über Union wäre für die Mannschaft von Felix Magath ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Bundesliga heute: Hertha BSC - Union Berlin

In dieser Saison standen sich die Eisernen und Hertha bereits zweimal gegenüber. In beiden Partien ging Union Berlin als Sieger hervor. Auch heute muss gegen den Stadtrivalen dreifach gepunktet werden, andernfalls könnte man den Anschluss an die internationalen Plätze verlieren.