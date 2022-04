2. Liga: FC Erzgebirge Aue – Hannover 96, 1:3 (0:2)

Hannover 96 erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Julian Börner traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Hendrik Weydandt erhöhte für den Gast auf 2:0 (22.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass 96 mit einer Führung in die Kabine ging. Aue schoss in der 53. Minute das Tor zum 1:2. Kerk beförderte das Leder zum 3:1 von Hannover über die Linie (74.). Die 1:3-Heimniederlage des FC Erzgebirge Aue war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

61 Gegentreffer hat die Heimmannschaft mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Liga. Aue steht mit 19 Punkten am Ende einer schweren Saison auf einem Abstiegsplatz. Im Angriff des FC Erzgebirge Aue herrscht Flaute. Erst 27-mal brachte Aue den Ball im gegnerischen Tor unter. Der FC Erzgebirge Aue kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 18 summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und sieben Unentschieden in der Bilanz. Die vergangenen Spiele waren für Aue nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück.