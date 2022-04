BWI lobt Katar: Teilweise "westeuropäische Standards"

An der Einschätzung der Menschenrechtssituation in Katar scheiden sich auch im Lager der Kritiker die Geister.

An der Einschätzung der Menschenrechtssituation in Katar vor der bevorstehenden Fußball-WM in dem Emirat (21. November bis 18. Dezember) scheiden sich auch im Lager der Kritiker die Geister. Nur kurz nach den erneuten Vorwürfen von Amnesty International gegen die katarischen Machthaber wegen "schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen" bescheinigte der globale Baugewerkschaftsbund BWI dem Golfstaat ungeachtet fortbestehender Mängel in mehreren Bereich zumindest "beim Arbeits- und Gesundheitsschutz mittlerweile westeuropäischen Standard".