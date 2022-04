Anzeige

Bundesliga heute: FC Bayern - FC Augsburg LIVE im TV, Stream & Ticker - knackt Kimmich Robben-Rekord? Bayern: Knackt Kimmich Rekord?

Top-Star im Anflug - Kann er Bayerns Defensivprobleme lösen?

SPORT1

Der FC Bayern steht vor einem wegweisenden Spiel in der Champions League. Zuvor muss mit dem FC Augsburg aber ein unangenehmer Gegner besiegt werden.

Nach dem durchgehend schwachen Auftritt in der Champions League muss der FC Bayern den Fokus wieder auf das Tagesgeschäft Bundesliga richten. Gegner ist der FC Augsburg.

Immerhin hatte sich das erste Münchner Problem am Freitagmittag schon einmal erledigt. Der DFB kassierte den Einspruch des SC Freiburg ein, das 4:1 und der Neun-Punkte-Vorsprung vor Dortmund haben Bestand. (BERICHT: Urteil bei Bayern gefallen)

Bundesliga heute: FC Bayern - FC Augsburg

So weit, so gut. Ansonsten wirkt beim FC Bayern die desolate Vorstellung in der Champions League in Villarreal massiv nach, der Druck ist nach dem schmeichelhaften 0:1 spürbar - und der Blick schon klar auf das Viertelfinal-Rückspiel ausgerichtet.

Trainer Julian Nagelsmann war am Freitag zwar bemüht, das Liga-Derby am Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC Augsburg, der das Hinspiel 2:1 gewonnen hatte, in das Blickfeld zu rücken. „Wir haben keine Toleranz mehr für Wackler und Ausrutscher. Wir hatten schon ein paar Aussetzer in dieser Saison wie gegen Bochum oder Gladbach. Es ist ein wichtiges Spiel, das wir unbedingt gewinnen wollen“, sagte er.

Aber dennoch: Noch viel, viel wichtiger ist für den Rekordmeister die Partie in der Königsklasse am Dienstag (21.00 Uhr) in München. Ein Aus im Viertelfinale gegen den klaren Außenseiter hätte erhebliche Folgen, das weiß auch Nagelsmann. „Wenn wir am Dienstag weiterkommen, sind wir immer noch in einer sehr, sehr guten Saison. Wenn wir nicht weiterkommen, dann muss man das anders bewerten“, betonte er.

Davies erhält Pause

Augsburg dient zum Härtetest. „Wir werden viele Dinge probieren, die auch am Dienstag wichtig sein werden“, sagte Nagelsmann und kündigte gegen den FCA personelle Änderungen an.

So werden Niklas Süle und Leon Goretzka von Beginn an spielen. Alphonso Davies, der in Villarreal nach vier Monaten sein Comeback gefeiert hatte, wird dagegen eine Pause erhalten. Damit er am Dienstag frisch ist, wenn es für die Bayern, so Thomas Müller, „um die berühmte Wurst geht“.

FC Bayern - FC Augsburg - die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Musiala, L. Sané - Lewandowski

Neuer - Pavard, Süle, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Musiala, L. Sané - Lewandowski FC Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Iago - Maier, Dorsch - Caligiuri, Vargas - Hahn, Niederlechner

FC Bayern: Stellt Kimmich den Robben-Rekord ein?

Eine besondere Marke kann gegen Augsburg Joshua Kimmich einstellen.

Kommt er zum Einsatz und Bayern gewinnt, stellt er den Rekord von Legende Arjen Robben ein. Bisher schaffte es der Niederländer als schnellster Spieler, die marke von 150 Siegen in der Bundesliga zu erreichen.

Robben brauchte dafür 196 Spiele. Kimmich steht vor dem FCA-Spiel bei 195 Einsätzen in der Bundesliga und durfte dabei über 149 Siege jubeln (26 Remis, 20 Niederlagen).

In der Bestenliste der schnellsten 150 Siege liegen hinter Robben aktuell David Alaba (206 Spiele) und Franck Ribéry (207e).

Bundesliga heute - die Daten zum Spiel:

Spielort: Allianz Arena (München)

Anpfiff: 15.30 Uhr

Letze Begegnung: Augsburg - Bayern 2:1 (Bundesliga-Hinrunde)

Bundesliga LIVE: Hier können Sie die 1. Liga verfolgen

TV: Sky

Stream: Sky

