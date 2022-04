Bundesliga, BVB: Erling Haaland bleibt wieder ohne Tor

Anzeige

Patrick Berger

Bei Borussia Dortmunds Sieg beim VfB Stuttgart bleibt Top-Stürmer Erling Haaland wieder ohne eigenen Treffer. Trainer Marco Rose versucht die Durststrecke des Norwegers zu erklären.

Quasi mit dem Schlusspfiff, um 22.25 Uhr, brach der Regen über Stuttgart so richtig ein.

Die an diesem Abend erfolgreiche Dortmunder Mannschaft lief freudetrunken, aber pitschenass, in die schwarzgelbe Gästekurve, um mit den rund 5000 mitgereisten Fans den 2:0-Sieg zu bejubeln.

Erling Haaland, der einmal mehr torlos geblieben ist, stand ganz links in der Spielerkette, Hand in Hand mit Dan-Axel Zagadou. War der Sturm-Star in der Vergangenheit nach torlosen Spielen oft schlecht gelaunt, war von Frust keine Spur. Haaland machte die Laola mit einem Lächeln im Gesicht mit, applaudierte und blödelte sogar mit seinen Kollegen herum.

Das lag auch daran, dass die Mitspieler kurz zuvor das richtige Gespür für die Situation hatten. Kaum hatte Schiedsrichter Harm Osmers die Begegnung abgepfiffen, liefen Julian Brandt, Jude Bellingham und Marco Reus zu ihrem Top-Stürmer. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Besonders Kapitän Reus umarmte Haaland innig, streichelte ihm anschließend über die blonde Haarpracht. Auch Co-Trainer und Ex-Bayern-Angreifer Alexander Zickler unterhielt sich lange mit Haaland und munterte ihn auf. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Hemmt unklare Zukunft Haaland?

Was ist mit Dortmunds Chef-Knipser (80 Treffer in 83 Spielen) los?

Zum nun fünften Mal in Serie war Haaland ohne Torerfolg vom Platz gegangen. Seinen letzten Treffer erzielte der 150-Millionen-Mann vor drei Monaten (22. Januar beim 3:2 in Hoffenheim).

So eine lange Durststrecke hatte er als BVB-Profi noch nie!

Ob ihn die weiterhin unklare Zukunft gedanklich hemmt? Eine Entscheidung hat Haaland, der allen voran von Manchester City und Real Madrid umworben wird, nämlich weiterhin nicht gefällt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Der spektakulärste Transfer des Sommers verzögert sich weiterhin, was auch an den hohen Provisionsforderungen von Berater-Papa Alf-Inge und Agent Mino Raiola liegt. Das Duo will nach SPORT1-Informationen zusammen rund 50 Millionen Euro einstreichen.

Angeschlagener Haaland agiert glücklos

Auf SPORT1-Nachfrage sagte Cheftrainer Marco Rose: „Ich glaube nicht, dass ihn seine offene Zukunft hemmt. Erling hemmt momentan einfach sein Fuß. Er ist normal keiner, der Tabletten nimmt. Heute hat er nach dem Ausfall von Donny (Malen) mal eine genommen.“

Der angeschlagene Haaland habe sich in Dienst der Mannschaft gestellt, seine Möglichkeiten gehabt und das Führungstor von Julian Brandt (12.) toll vorbereitet.

Natürlich ärgerte sich Haaland selbst am meisten über seinen erneut torlosen Einsatz. Konstantinos Mavropanos und Hiroki Ito meldeten den Superstar phasenweis ab, erhielten zweimal sogar von den VfB-Fans nach starken Grätschen Szenenapplaus.

Bezeichnend für Haalands glücklosen Auftritt: In der 78. Minute wurde er von Emre Can gekonnt in Szene gesetzt. Statt den Ball ordentlich zu verarbeiten, versprang ihm Haaland, der anschließend sogar auf den Hosenboden fiel.

Zu allem Ärgernis wurde dem Ex-Salzburger auch noch ein Tor aufgrund einer Abseitsposition aberkannt (90.+2).

„Erling hat den Status Weltklasse-Stürmer“, weiß Rose, „deshalb ist es klar, dass man dann irgendwann anfängt zu zählen. Das ist aber überhaupt nichts Schlimmes. Er trifft irgendwann wieder.“

