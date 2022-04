AEW Rampage: Juwel Wheeler Yuta brilliert - "ein Star ist geboren"

Der zuletzt rasante Aufstieg von Nachwuchshoffnung Wheeler Yuta fand bei der TV-Show Rampage seinen vorläufigen Höhepunkt: In einer umjubelten und blutigen Ringschlacht durfte der 25-Jährige einem der Topstars der Liga auf Augenhöhe Paroli bieten - und scheint sich nun einer frisch formierten Gruppierung dreier großer Namen anzuschließen. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW )

Wheeler Yuta bietet nach Danielson auch Moxley Paroli

Moxley, Danielson und Regal haben sich bei AEW zu dem Bündnis Blackpool Combat Club zusammengeschlossen, in einem Tag Team Match mit Chuck Taylor war Yuta vor einigen Wochen einer der ersten Gegner von Moxley und Danielson.

Yuta verlor nach einer beherzten Performance - danach wurde eine Story eingeleitet, in der sich Yuta die Anerkennung von Regal, Moxley und Danielson zu erarbeiten versuchte, zum Missfallen seiner bisherigen Kampfgefährten The Best Friends.