FC Bayern: So denken die Bosse über Julian Nagelsmann

Nach der Champions-League-Pleite in Villarreal herrscht Verstimmung beim FC Bayern. Wie stehen die Bosse zu Trainer Julian Nagelsmann?

In Villarreal verlieren? Alles andere als eine Blamage. Real Madrid zum Beispiel wartet seit 2017 auf einen Liga-Sieg beim Gelben U-Boot. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Sich aber auf eine solche Art und Weise den Schneid abkaufen lassen und am Ende sogar froh sein, dass es „nur“ 0:1 ausging? Das sorgt auch innerhalb der Führungsriege des deutschen Rekordmeisters für Verstimmung.

„Die Mannschaft hat alles vermissen lassen, was sie sonst so stark macht“, teilte Oliver Kahn am Tag nach dem missratenen Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale auf Twitter mit.