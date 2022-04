BVB: "Diskussion war eine Farce" - Marco Rose nimmt Physio Zetzmann in Schutz

Zwei BVB-Stars ziehen sich eine muskuläre Verletzung zu und erhöhen das Lazarett. Trotzdem nimmt Marco Rose vehement einen Physiotherapeuten in Schutz.

Rose nimmt Physio in Schutz

Dabei will Rose jedoch klarstellen, dass die Häufung muskulärer Verletzungen keinesfalls an der Arbeit von Physiotherapeut Thomas Zetzmann liege, wie in verschiedenen Medien zu lesen war.