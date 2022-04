EuroLeague: Bayern verhindern dritte Niederlage in Folge

Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague dank einer starken Schlussphase die dritte Niederlage binnen fünf Tagen verhindert.

München schließt die Gruppenphase mit 14 Siegen und 14 Niederlagen auf dem achten Platz ab. Gegner im Viertelfinale ist der Topfavorit FC Barcelona. Am Montag hatte Bayern bei Fenerbahce Istanbul mit 76:81 verloren. Am Sonntag wartet nun das Bundesligaspiel in Gießen.