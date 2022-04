Hürdensprinter Allen unterschreibt in der NFL bei den Eagles

Im vergangenen Jahr bei Olympia, künftig Passempfänger in der NFL: Hürdensprinter Devon Allen hat bei den Philadelphia Eagles unterschrieben.

Im vergangenen Jahr noch Vierter bei Olympia, künftig Passempfänger in der NFL: Hürdensprinter Devon Allen hat bei den Philadelphia Eagles einen Vertrag über drei Jahre unterschrieben und strebt eine Karriere im Football an. Dies bestätigte das Team am Freitag.