FC Bayern: Willy Sagnol über Upamecanos Problem, Pavards Leistungen und Kimmichs Zukunft

Willy Sagnol hat mit dem FC Bayern so ziemlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt.

„Dayot braucht Zeit, die Kultur bei Bayern ist eine andere als in Leipzig“, erklärte Sagnol. Der Nationaltrainer Georgiens sieht in der völlig neuen Erwartungshaltung das Problem: „Du hast jeden Tag einen enormen Konkurrenzkampf, stehst permanent im Fokus. Und da Bayern eine sehr offensive Spielkultur pflegt, ist es besonders folgenschwer, wenn du als Abwehrspieler patzt.“

Sagnol: Man muss Pavard auch schätzen

Der Innenverteidiger ist derzeit nicht der einzige Franzose, der bei den Bayern kritisch gesehen wird. Auch Benjamin Pavard wird immer wieder in Frage gestellt. Unter anderem von Sagnol selbst, der mit dem Rechtsverteidiger nach dessen Leistung bei der EM nicht zufrieden war.

Viele „erwarten mehr von ihm, vielleicht kann er das auch. Aber man sollte seine Leistung auch schätzen.“ Lucas Hernández, der ein noch größeres Preisschild als Upamecano mit sich rumschleppt, sei mittlerweile angekommen, befindet Sagnol: „Von seinem Charakter her passt er sehr gut zum FC Bayern: Er ist ein engagierter, aggressiver Verteidiger.“

„Ich hoffe, Coman wird immer mehr zum Anführer“

Die vielleicht größten Hoffnungen setzt er auf Coman: „Kingsley ist einer der herausragenden Spieler bei Bayern und in der Bundesliga. Ich hoffe, er wird auch in der Nationalmannschaft immer mehr zum Anführer. Seit der EM 2021 ist viel wichtiger geworden, hat viel mehr Verantwortung vom Trainer bekommen und macht einen hervorragenden Job.“

Sagnol: Dieser Bayern-Star ist ein perfekter Spieler

Der Flügelspieler könne zum Weltstar werden, auch wenn dies in der international nicht ganz so häufig beachteten Bundesliga „schwierig“ sei. Der Spieler, den er bei den Bayern am meisten bewundert, ist übrigens kein Franzose.