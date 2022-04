Eishockey: DEG nach Sieg in Nürnberg im Viertelfinale

Der achtmalige deutsche Meister gewann das entscheidende dritte Qualifikations-Spiel bei den Nürnberg Ice Tigers 3:1 (2:1, 1:0, 0:0) und trifft in der Runde der letzten acht auf Red Bull München.

„Es war eine tolle Serie, Respekt an die Mannschaft“, sagte DEG-Stürmer Alexander Barta bei MagentaSport und freute sich besonders für Trainer Harold Kreis, der die ersten beiden Spiele wegen eines familiären Notfalls in Kanada verpasst hatte: „Eine tolle Sache, dass wir ihm den Sieg geschenkt haben.“ Kreis selbst meinte: „Wir haben vom Eröffnungs-Bully an gespielt, um zu gewinnen. Der Teamgeist und die Disziplin heute haben uns den Sieg und die Serie gesichert.“