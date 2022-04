Der 1. FC Kaiserslautern hat einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg in die 2. Bundesliga gemacht.

Der 1. FC Kaiserslautern hat einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg in die 2. Bundesliga gemacht. Am Freitagabend gewann der Tabellenzweite der 3. Liga bei den stark abstiegsbedrohten Würzburger Kickers mit 2:1 (1:0).