2. Liga: Fortuna Düsseldorf – FC Hansa Rostock, 3:0 (1:0)

Khaled Narey bediente Ao Tanaka, der in der zwölften Spielminute zum 1:0 einschoss. Ein Tor mehr für Fortuna Düsseldorf machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Shinta Appelkamp vergrößerte den Vorsprung, als er nach Vorlage von Nicolas Gavory ins Schwarze traf (63.). Narey baute das Ergebnis aus, indem er ein Zuspiel von Tanaka zum 3:0 für die Fortuna in den Maschen unterbrachte (92.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem Heimteam am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen FC Hansa Rostock.