Sabally greift mit Fenerbahce nach EuroLeague-Krone

Beim Final Four in der Heimatstadt des Klubs setzte sich das Team um die Berlinerin am Freitagabend im Halbfinale mit 83:74 (38:45) gegen USK Prag/Tschechien durch. Im Endspiel am Sonntag (16.00 Uhr MESZ) geht es für das Team Saballys, die auf neun Punkte kam, gegen Sopron Basket aus Ungarn.