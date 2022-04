Guardiola huldigt Klopp vor Showdown: Mein größter Rivale

Manchester City trifft in der Premier League zum großen Showdown auf den FC Liverpool. Startrainer Pep Guardiola ist voll des Lobes für Jürgen Klopp.

Vor dem Spitzenspiel in der englischen Premier League am Sonntag gegen den FC Liverpool hat Manchester Citys Teammanager Pep Guardiola seinen deutschen Kontrahenten Jürgen Klopp mit Lob überschüttet.

„Als Manager ist Jürgen der größte Rivale, den ich bisher in meiner Karriere hatte“, sagte der spanische Trainer am Freitag. Klopp sei „ein guter Typ“, betonte Guardiola: „Er weiß von meiner Bewunderung für das, was er tut, für die Botschaft und die Art, wie sein Team spielt.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)