2. Liga: SSV Jahn Regensburg – FC Ingolstadt 04, 1:1 (0:1)

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Leon Guwara sein Team in der 35. Minute. Die Pausenführung von Ingolstadt fiel knapp aus. In der 55. Minute brachte Andreas Albers den Ball im Netz des FC Ingolstadt 04 unter. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich Regensburg und der FCI die Punkte teilten.

Kurz vor Saisonultimo bekleidet der SSV Jahn Regensburg den zehnten Rang des Klassements. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt zehn Siege, acht Remis und elf Niederlagen. Nur einmal ging der SSV in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Ingolstadt steht mit 19 Punkten am Ende einer schweren Saison auf einem Abstiegsplatz. Im Angriff weist der FC Ingolstadt 04 deutliche Schwächen auf, was die nur 26 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Vier Siege, sieben Remis und 18 Niederlagen hat der FCI derzeit auf dem Konto. Ingolstadt ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.