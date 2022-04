Verwirrung um Prügelei bei AS Rom Blamage in der Uefa Conference League

Nach der peinlichen Niederlage des AS Rom bei Bodo/Glimt in Norwegen macht die Roma auch abseits des Platzes Schlagzeilen. Zwischen Trainern beider Vereine soll es zu einer Prügelei gekommen sein.

Am Rande des Conference-League-Spiels zwischen dem norwegischen Team Bodo/Glimt und dem AS Rom ist es nach dem Spiel zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen – sogar die Polizei wurde eingeschaltet.

AS Rom beschuldigt Trainer Knutsen

Laut der in Rom ansässigen Zeitung Il Messaggero habe Knutsen Roms Torwarttrainer Gomes zuerst attackiert versucht, ihn zu schlagen.

So schilderte es auch Roms Kapitän Lorenzo Pellegrini bei Sky Sport Italia . „Es ist gerade etwas Unglaubliches passiert. Deren Trainer hat gerade unseren Torwarttrainer angegriffen“, erzählte Pellegrini.

Er habe ihn erst mit Worten angegriffen, dann aber auch physisch attackiert. „Das ist wirklich sehr traurig. Solch ein Verhalten ein Angriff gegen den AS Rom und all seine Spieler und Mitarbeiter einfach beschämend.“

Bodo/Glimt spricht von systematischem Angriff

In einem offiziellen Statement auf der Vereins-Homepage wiesen sie jede Schuld von sich und beschuldigten stattdessen den Gast aus Rom: „Roms Verhalten ist nicht nur ein physischer Angriff auf Kjetil Knutsen, es ist ein systematischer Angriff auf Glimts Werte. Wir als kleiner Verein können uns nicht die Schuld zuschieben lassen und ein solches Verhalten hinnehmen.“

In dem Statement äußerte sich auch der Beteiligte Trainer Knutsen und schob die Schuld Roms Torwarttrainer Gomes zu. „Ich spiele Fußball, weil es meine Leidenschaft ist und mir Freude bereitet. Unsportliche Manipulationen hautnah mitzuerleben, macht mich traurig.“

Gibt es ein Beweisvideo?

Der Verein wisse zudem, „dass es ein Video des Vorfalls gibt, das den Angriff auf Knutsen von Vertretern des AS Rom zeigt“. Bodo/Glimt habe das Video gesehen und fordere deshalb, dass die Öffentlichkeit Zugang zu diesem Video erhalten solle.

Schon während des Spiels habe Gomes die Verantwortlichen von Bodo/Glimt mehrfach beleidigt und so versucht zu verunsichern. Die vierten Offiziellen des Spiels hätten aber trotz der Beschwerde des Vereins, während des Spiels nicht reagiert.

Nach dem Spiel sei die Tirade dann weitergegangen und letztendlich in der körperlichen Auseinandersetzung gegipfelt.

„Normalerweise bin ich von Natur aus so, dass ich mich zurückziehen würde. In diesem Fall wurde ich körperlich angegriffen. Er packte mich am Hals und drückte mich gegen die Wand. Natürlich muss ich mich dann wehren“, erklärte Knutsen.