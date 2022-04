Anzeige

FC Bayern: Noussair Mazraoui - so tickt der neue Rechtsverteidiger Bayerns Neuer? So tickt Mazraoui

Mazraoui erst der Anfang? "Das war es noch nicht in der Bayern-Abwehr!"

Christopher Mallmann

Nach SPORT1-Informationen steht Noussair Mazraoui kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern. Doch wer ist eigentlich der 24-Jährige, nach dem sich halb Europa die Finger leckt? Ein Porträt.

Borussia Dortmund wird ihn nicht vergessen haben, diesen Wirbelwind, diesen Unermüdlichen, der auf der rechten Seite hoch und runter marschiert war und die Schwarz-Gelben mit seinem Tempo in Verlegenheit brachte.

0:4 und 1:3 hieß es jeweils nach 90 Minuten, und obwohl Noussair Mazraoui, jener hoch gehandelte Star von Ajax Amsterdam, an keinem der Tore direkt beteiligt gewesen war, sollte er an diesen beiden Abenden nicht nur dem BVB aufgefallen sein - also nicht nur denen, die ihn nicht zu stoppen vermochten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Anzeige

Inzwischen ist die Liste der Interessenten lang, vielleicht zu lang, um hier alle Namen zu nennen. Um es abzukürzen: Vor allem der FC Bayern und der FC Barcelona lieferten sich jüngst ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den rechten Verteidiger. Das Ergebnis: Sehr wahrscheinlich wird‘s der deutsche Rekordmeister sein, der sich auf Mazraouis Geschwindigkeit freuen darf.

Nagelsmann übt sich in Zurückhaltung

„Da freue ich mich, sobald es so weit wäre. Dann können wir es kommentieren“, übte sich Bayern-Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Freitag noch in Zurückhaltung. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Bei allem Lärm und aller Aufgeregtheit über die Künste des marokkanischen Nationalspielers stellt sich dennoch die Frage: Wer ist eigentlich dieser Mazraoui? Ist er wirklich so gut, wie er gemeinhin beschrieben wird?

Mazraoui wurde am 14. November 1997 im niederländischen Leiderdorp geboren. Aufgewachsen ist er in der Stadt Alphen aan den Rijn, die ebenfalls in der Provinz Südholland liegt.

Mazraoui hat Ärger mit Nationalcoach

Marokko ist das Heimatland seiner Eltern. Mazraoui verfügt ebenfalls über einen marokkanischen Pass, entschied sich 2018 auch gegen die niederländische Nationalmannschaft und für Marokko, nachdem er dort bereits für die U20 gespielt hatte. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Anzeige

Bei der WM 2018 in Russland gehörte Mazraoui bereits zum Kader seiner Wahl-Nation, bekam aber keine Spielzeit. Sein Debüt feierte er schließlich im September desselben Jahres beim 3:0-Sieg über Malawi.

Hamann-Kritik verwundert Nagelsmann: „Davon hat er mir gar nix gesagt“

Der Rechtsfuß kommt insgesamt auf zwölf Einsätze und zwei Tore - vorerst seine letzten, da er Mitte März verkündete, nicht mehr für die kommende Auswahl aufzulaufen.

Grund ist sein Bruch mit Nationalcoach Vahid Halilhodzic, der ihn und Chelsea-Star Hakim Ziyech nicht in den Kader für den Afrika Cup berufen hatte. Mazraoui und Halilhodzic waren im Training aneinandergeraten.

Mazraoui trumpft bei Ajax auf

Besser läuft und lief es derweil beim niederländischen Serienmeister Ajax. 2006 wechselte Mazraoui von der Alphense Boys Jugend zum Hauptstadtklub, schaffte es dort 2013 in die U17 und dann stetig höher, im Eiltempo, bis er schließlich 2018 von der zweiten Mannschaft zu den Profis sprang.

"Negativer Strudel": Nagelsmann erklärt Leistungsschwankungen

Mazraoui absolvierte insgesamt 96 Spiele in der Eredivisie, schoss sechs Tore und gab vier Vorlagen. Zweimal wurde er Meister (2019, 2021), zweimal Pokalsieger (2019, 2021). Es war jeweils das Double.

Anzeige

In der Königsklasse machte er 28 Partien, netzte dreimal ein, assistiere zweimal mit Vorlagen. In der Saison 2018/19, als Ajax sensationell bis ins Halbfinale kam und dort unglücklich an Tottenham Hotspur scheiterte, war er bereits Stammspieler.

Ist die rechte Verteidiger-Position sein Zuhause, spielt Mazraoui zuweilen auch im defensiven, im zentralen Mittelfeld oder auf der linken Verteidiger-Position. Wenige Male auch auf den offensiven Flügeln.

Mazraoui ist 1,83 Meter groß. Ebenso wie Kumpel Ziyech ist er Moslem, lebt seinen Glauben. Bei der 2:3-Rückspiel-Niederlage gegen Tottenham 2019 hielt er sich streng an den Ramadan, bekam erst einen Powerriegel und etwas zu trinken, als die Dunkelheit Einzug hielt.

386.000 Menschen folgen Mazraoui auf Instagram. Sollte er zu Bayern wechseln, werden es vermutlich deutlich mehr.

Alles zur Bundesliga bei SPORT1: