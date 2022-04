Einwürfe von jungem Fußballspieler sorgen in England für Erstaunen

Der Engländer Jason Kissi spielt für die Godmanchester Rovers in Cambridgeshire und begeistert die Zuschauer immer wieder mit seinen irren Einwürfen. Sobald der 16-Jährige an der Seitenlinie bereit steht, um den Ball wieder ins Spiel zu befördern, sollten beim Gegner alle Alarmglocken klingeln.

Kissi, der normalerweise noch in der U18 spielt, aber kürzlich den Sprung in die Herrenmannschaft schaffte, kann ohne Probleme den Ball aus der eigenen Hälfte heraus in die Gefahrenzone des Gegners befördern, was immer wieder für verblüffte Gesichter am Spielfeldrand sorgt.