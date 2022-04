FIFA 22: Vor drittem FGS-Qualifier! Bannwelle gegen Pros

Knapp eine Woche vor dem dritten von insgesamt vier Online-Qualifiern in FIFA 22 hat sich das Teilnehmerfeld nochmals verändert. Allerdings nicht, um die Anzahl der Spieler zu erhöhen und so mehr eSportlern eine Chance auf wichtige Pro-Punkte zu geben, sondern aufgrund von Verstößen gegen die Richtlinien von EA Sports. Der Publisher der Fußball-Simulation sah sich im Vorfeld des Turniers zu einer Bannwelle gezwungen.

Gründe überraschen nicht

Da die FGS-Qualifier zudem im FUT-Modus ausgetragen werden, spielt auch immer wieder der illegale Transfer oder Erwerb von Münzen eine Rolle. Die Ingame-Währung wird benötigt, um sich die besten Meta-Karten leisten zu können. Hier stellt der Pay-to-Win-Faktor leider weiterhin ein großes Problem dar, sodass manche Pros der Verlockung erliegen. Alle, die nun über ihren Ausschluss informiert worden sind, dürfen ab sofort ein ganzes Jahr lang an keinem Event mehr teilnehmen.

Des einen Freud, ist des anderen Leid

Die Bannwelle reiht sich ein in eine Serie von harten Entscheidungen ein. Erst kürzlich hatte das Entwicklerstudio als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine alle russischen und belarussischen FIFA-Profis und Vereine sowie die virtuelle „Sbornaja“, die in der FIFAe Nations Series angetreten war, von der Global Series ausgeschlossen. Darunter befand sich mit Robert „Ufenok77″ Fakhretdinov sogar einer der Top-Spieler der aktuellen Spielzeit.