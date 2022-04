Anzeige

2. Bundesliga live mit Werder Bremen, Schalke, HSV im TV, Stream, Ticker Regensburg will 40 Punkte-Marke knacken

Offene Sohle: Für diesen Brutalo-Tritt gibt's Rot

SPORT1

Die 2. Bundesliga glänzt mit Hochspannung im Aufstiegsrennen. Auch am 29. Spieltag geht es wieder rund - verlieren ist für Hamburg, Schalke, Werder und Co. verboten.

Der Endspurt in der 2. Bundesliga hat begonnen. Und sechs Spieltage vor Schluss geht es vor allem an der Spitze rund. Zwischen Rang eins und Rang sieben liegen gerade einmal sieben Zähler. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Das Wochenende hat es in sich. Mit dem FC Schalke und dem 1. FC Heidenheim sowie mit dem FC St. Pauli und Werder Bremen kommt es unter den Aufstiegsaspiranten allein am Samstag um 13.30 Uhr zu gleich zwei direkten Duellen. Im Topspiel am Abend kommt es live auf SPORT1 dann zu einem weiteren Kracher, der 1. FC Nürnberg empfängt den SV Darmstadt.

Anzeige

Los geht der 29. Spieltag am Freitag. Bei der Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und Hansa Rostock geht es um Punkte für den Klassenerhalt - die Hansa könnte mit einem Dreier die magische 40-Punkte-Marke erreichen.

2. Bundesliga live: Schalke, Werder und Darmstadt gefordert

Zeitgleich stehen sich Jahn Regensburg und der FC Ingolstadt gegenüber. Auch Regensburg kann die 40 Zähler erreichen, Ingolstadt ist nach wie vor Letzter. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Am Samstag ist dann Schalke im Einsatz. Die Königsblauen wollen den Sprung in die Aufstiegsränge schaffen, Heidenheim kann seine Außenseiterchancen nur mit einem Dreier wahren. Spitzenreiter Werder will den Platz an der Sonne gegen St. Pauli verteidigen - die Topteams werden nur von einem Punkt getrennt.

Außerdem stehen sich am frühen Samstagnachmittag auch noch Erzgebirge Aue und Hannover 96 gegenüber. Am Abend kommt es dann zum Topspiel Nürnberg vs. Darmstadt.

HSV braucht dringend einen Dreier

Am Sonntag greift dann der Hamburger SV ins Geschehen ein. Nur ein Sieg hilft den schon etwas abgeschlagenen Nordlichtern im Aufstiegsrennen noch weiter. Für Kiel geht der Blick schon länger vor allem nach unten. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Außerdem spielt der SC Paderborn gegen den Karlsruher SC, der SV Sandhausen fordert Dynamo Dresden.

Der 29. Spieltag im Überblick

Freitag:

Anzeige

Fortuna Düsseldorf - FC Hansa Rostock (18.30 Uhr)

SSV Jahn Regensburg - FC Ingolstadt 04 (18.30 Uhr)

Samstag:

FC Schalke 04 - 1. FC Heidenheim (13.30 Uhr)

FC St. Pauli - SV Werder Bremen (13.30 Uhr)

FC Erzgebirge Aue - Hannover 96 (13.30 Uhr)

1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 (20.30 Uhr)

Sonntag:

Anzeige

Holstein Kiel - Hamburger SV (13.30 Uhr)

SC Paderborn 07 - Karlsruher SC (13.30 Uhr)

SV Sandhausen - Dynamo Dresden (13.30 Uhr)

- 1. FC Nürnberg (13.30 Uhr)

So können Sie die 2. Bundesliga live im TV & Stream verfolgen:

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Alles zur 2. Bundesliga bei SPORT1:

Anzeige