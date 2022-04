Valorant: Start der VCT Masters Reykjavik - alle Infos zum Major-Event

Anzeige

Am dem 10. April geht es für besten Valorant-Teams in den Nahkampf © Riot Games

Nicht mehr lange bis zum Startschuss für das erste große Valorant-Turnier im Jahr 2022. Am 10. April starten die VCT Masters in der isländischen Hauptstadt Reykjavík.

Dort können wir uns auf geballte Action der Extraklasse freuen. Die Valorant Champions Tour (VCT) ist ein offizielles Turnier des Entwicklers Riot Games. Unter dem Banner der VCT treten zahlreiche Teams aus allen Regionen der Welt an. Dabei unterscheidet man zwischen den Challengers und den Masters. Die Challengers werden in den jeweiligen Regionen ausgespielt, und die besten Teams aus diesen Regionen treten dann bei den VCT Masters an.

In diesem Artikel erzählen wir euch alles, was ihr über die Masters in Reykjavík wissen müsst: Vom Turnierformat, über die teilnehmenden Teams bis hin zum Preisgeld, das auf die glücklichen Gewinner wartet!

VCT Masters Reykjavik: Welche Teams nehmen teil?

Insgesamt partizipieren acht Regionen, in denen die Teilnehmer des Turniers ermittelt werden. Geographisch gibt es einige Besonderheiten. So bilden Japan und Korea einzelne Regionen, aber ganz Europa, Afrika und der Mittlere Osten (EMEA) werden zusammengefasst.

Insgesamt qualifizieren sich zwölf Teams für die Masters. Drei aus EMEA, zwei aus Nordamerika, zwei aus der Region Asien-Pazifik, und jeweils ein Team aus Lateinamerika, Brasilien, Japan und Korea. Habt ihr jetzt mitgerechnet? Das sind nur elf! Ein Playoff-Spot stand bis vor Kurzem noch aus, dieser wurde zwischen den Regionen Lateinamerika und Brasilien ausgespielt. In diesem Duell setzte sich das brasilianische Team durch, so hat das Land nun zwei Vertreter bei den VCT Masters.

200.000 US-Dollar warten auf den Sieger

Ihr könnt euch vermutlich denken, dass bei den VCT Masters in Reykjavík nicht nur um die Ehre gespielt wird. Es geht darum, das nächste Level zu erreichen, und das ist nichts Geringeres als die Qualifikation für die Weltmeisterschaft! Je nach Abschneiden bei den Masters bekommen die Teams unterschiedlich viele Circuit Points. Das Siegerteam bekommt 750 Circuit Points, Platz 12 nur noch 125. Die Teams, die nach Abschluss aller Masters-Turniere und Challenger-Serien am meisten Punkte haben, nehmen an den Valorant Champions, also den Weltmeisterschaften, im September 2022 teil.

Neben den Circuit Points bekommen die Teams natürlich auch noch Geldpreise. Nur um Ehre und Circuit Points zu spielen, macht ja auch keinen Spaß! Derzeit ist aber leider noch nicht bekannt, wer wieviel vom Preispool bekommt. Im letzten Jahr konnte sich das Siegerteam über etwa 200.000 US-Dollar freuen.

Wann finden die VCT Masters statt?

Das Masters-Turnier in Reykjavík startet am Sonntag, dem 10. April und läuft zwei Wochen bis zum 24. April 2022. Täglich finden ab etwa 17:00 Uhr drei Spiele statt, die ihr auf dem offiziellen Valorant Twitch-Kanal verfolgen könnt.