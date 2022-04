FC Bayern PK LIVE: Julian Nagelsmann über Villarreal, Augsburg, Freiburg

+++ Nagelsmann über Chancen gegen Villarreal +++

+++ Nagelsmann über Hamann-Kritik +++

Mit dem habe ich gerade noch geschrieben. Ich hab ihn gefragt, warum er so schießt (lacht). David Alaba war ein Spieler, der extrem viel gesprochen hat. Wenn so eine Säule wegbricht, dann muss man erst mal da reinwachsen. Die Mannschaft ist immer noch in der Findungsphase. Wir wollen mehr coachen, um das eigene Aktivitätsniveau zu erhöhen. Das ist eine Aufgabe, die wir für die neue Saison in Angriff nehmen. Es ist wichtig, dass jeder viel spricht. „Führungslos“ ist etwas hart.