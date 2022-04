Ukraine: Weltverband legt Hilfsfonds für Leichtathleten auf

Der Weltverband World Athletics (WA) hat einen Hilfsfonds für ukrainische Leichtathleten aufgelegt. Mit dem Geld soll sichergestellt werden, „dass ukrainische Spitzenathleten und ihre wichtigsten Betreuer nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine weiterhin trainieren, sich qualifizieren und an Weltmeisterschaften teilnehmen können“, wie es in einer Mitteilung hieß.